نعي العميد الركن المتقاعد سليمان سمعان

الخميس, 09 كانون الثاني 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد سليمان سمعان، الذي توفي بتاريخ 8 / 1 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 15 / 11 / 1962 الكفور - النبطية.

تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 1 / 1984، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2016.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 4 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 1 / 2025 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة النجاة العجائبية الكفور – النبطية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخ 9 / 1 / 2025 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسة رفقا – سهيلة، وبتاريخ 10 / 1 / 2025 قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة سيدة النجاة العجائبية الكفور – النبطية.