نعي العميد الركن المتقاعد سليم كلاس

الخميس, 12 حزيران 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد سليم كلاس، الذي توفي بتاريخ 10 / 6 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 21/2/1938 الفاكهة – بعلبك.

تطوّع في الجيش بتاريخ 3/10/1960

تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1/1/1991

حائز عدة أوسمة منها: الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة ضابط، بالإضافة إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 4 أولاد.

ينقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ 13 / 6 / 2025 الساعة 11.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت، إلى مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – بيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00، ثم يوارى الثرى في مدافن كاتدرائية القديس بولس - حاريصا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11.00 ويومَي السبت والإثنين بتاريخَي 14 و16 / 6 / 2025 ابتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – بيروت، ويقام قداس يوم الأحد بتاريخ 15 / 6 / 2025 الساعة 10.30 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك – الفاكهة، حيث تقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:



- زوجته سامية: 538111/ 03

- ابنه ألان: 723435/ 03

- ابنه مارك: 410681/ 81

- ابنته رومي: 959880/ 70