نعي العميد الركن المتقاعد سيف الدين فهمي

الجمعة, 07 شباط 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد سيف الدين فهمي، الذي توفي بتاريخ 7 /2 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 16 /5 /1943 رأس بيروت - بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 /10 /1965، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1968، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /7 /1994.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

- ينقل الجثمان بتاريخ 8 /2 /2025 الساعة 14.00 من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى مسجد الخاشقجي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة العصر ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل عديل الفقيد ناصر كاظم الخليل الكائن في الرملة البيضاء – بناية الصبّان – الطابق الرابع، وبتاريخ 9 /2 /2025 ابتداًء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 وبتاريخ 10 /2 /2025 ابتداًء من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي.