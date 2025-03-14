نعي العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي

الجمعة, 14 آذار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي، الذي توفي بتاريخ 13/ 3/ 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5/ 6/ 1959 زوق مكايل – كسروان

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22/ 9/ 1980

- ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1/ 1/ 2012

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 15/ 3/ 2025 الساعة 10.30 من مستشفى سيدة لبنان – جونيه إلى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك – زوق مكايل – السوق العتيق، حيث يقام المأتم الساعة 16.00.

تُقبل التعازي بتاريخ 14/ 3/ 2025 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 15/ 3/ 2025 قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك – زوق مكايل – السوق العتيق.