نعي العميد الركن المتقاعد شربل أبو أنطون

السبت, 07 نيسان 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد شربل أبو أنطون، الذي توفي بتاريخ 2018/4/7، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1954/3/8 تعلبايا ـــ زحلة.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1974/10/1، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد إعتباراً من 2005/1/1.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله ثلاثة أولاد.



ينقل الجثمان بتاريخ 2018/4/8 الساعة 12.30 من مستشفى البقاع إلى بلدة تعلبايا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس – تعلبايا – زحلة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2018/4/9 إعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 2018/4/10 إعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – ديك المحدي.