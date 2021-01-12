نعي العميد الركن المتقاعد عفيف شعبان

الجمعة, 18 حزيران 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد عفيف شعبان، الذي توفي بتاريخ 17 / 6 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 7 / 1931 شحيم - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 15 / 10 / 1951، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 21 / 9 / 1954، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1980.

حائز عدة أوسمة.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله أربعة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 18 / 6 / 2021 الساعة 12.30 من المستشفى المركزي - مزبود إلى جبانة بلدة شحيم- جبل سويد، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.30، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكرة.

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