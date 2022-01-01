نعي العميد الركن المتقاعد علاء الدين علي شريتح

الأحد, 16 تشرين الأول 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد علاء الدين علي شريتح، الذي توفي بتاريخ 15 /10 /2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 10 /1 /1962 الدوسه - عكار.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 11 /1 /1984، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 27 /1 /2012.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

- متأهل وله /4/ أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 16 /10 /2022 عقب صلاة الظهر في مسجد بلدة الدوسة ــــ عكار.

تُقبل التعازي للرجال لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة 9.00 وحتى صلاة الظهر، ومن صلاة العصر حتى صلاة العشاء في قاعة البلدية جانب المعهد الفني للبلدة المذكورة.