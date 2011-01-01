نعي العميد الركن المتقاعد غسان عبد الصمد

الأربعاء, 14 تشرين الأول 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد غسان عبد الصمد، الذي توفي بتاريخ 13/ 10/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 14/ 1/ 1958 بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4/ 9/ 1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1982، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/2011.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 15/ 10/ 2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عماطور ـــ الشوف، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافنها.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية تاريخ 18/ 10/ 2020 في منزل والد العميد الركن المتقاعد المتوفّى الكائن في بلدة عماطور ـــ الشوف.