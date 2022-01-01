نعي العميد الركن المتقاعد فؤاد عون

السبت, 04 أيار 2024

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فؤاد عون، الذي توفي بتاريخ 4/ 5/ 2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1/ 7/ 1935 المكنونية - جزين.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18/ 9/ 1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 7/ 1985.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 5/ 5/ 2024 الساعة 11.45 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس للموارنة - وسط بيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.30، ثم ينقل بعدها إلى بلدته المكنونية – قضاء جزين حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة 15.30 في صالون كنيسة مار الياس، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ 5/ 5/ 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة – وسط بيروت، وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – المكنونية – قضاء جزين، وبتاريخي 6 و7/ 5/ 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة – وسط بيروت، أو عبر الإتصال بإبنته السيدة ندى عون على رقم الهاتف: 244000/ 03.