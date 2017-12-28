نعي العميد الركن المتقاعد فارس ماضي

الخميس, 22 شباط 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فارس ماضي، الذي توفي بتاريخ 21 / 2 / 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 / 6 / 1933 بيروت .

- تطوّع في الجيش بتاريخ 15 / 10 / 1951 ، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1983.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.



ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 2 / 2018 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة العطايا – الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – الفنار.

تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 2 / 2018 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.