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نعي العميد الركن المتقاعد فاروق معاليقي
السبت, 13 آذار 2021
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فاروق معاليقي، الذي توفي بتاريخ 13/3/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1/12/1950 التبانة ـــ طرابلس.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 13/11/1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/2005.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله خمسة أولاد.
أقيم المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16.30، في جامع طينال.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- زوجته السيدة منى ملاحية: 105506/ 76
- ابنه السيد جهاد: 419609/ 76
- زوج إبنته النقيب مصطفى الشعراني: 244949/ 70
- زوج شقيقته اللواء الركن المتقاعد سعيد عيد من ضباط الجيش اللبناني: 790961/ 03