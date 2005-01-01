نعي العميد الركن المتقاعد فاروق معاليقي

السبت, 13 آذار 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فاروق معاليقي، الذي توفي بتاريخ 13/3/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/12/1950 التبانة ـــ طرابلس.

تطوّع في الجيش بتاريخ 13/11/1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/2005.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله خمسة أولاد.

أقيم المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16.30، في جامع طينال.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية: