نعي العميد الركن المتقاعد فهيم قرطباوي

الأحد, 26 نيسان 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد فهيم قرطباوي (600001)، الذي توفي يوم السبت بتاريخ 25 / 4 / 2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 19 / 11 / 1936 جديتا - زحلة.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 5 / 1960، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 7 / 1986.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.



يُنقل الجثمان يوم الاثنين بتاريخ 27 / 4 / 2026 الساعة 11.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الخلاص جديتا – زحلة، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة ويوم الثلاثاء بتاريخ 28 / 4 / 2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا الحازمية - بعبدا، أو عبر الاتصال على رقم الهاتف: 03/839618.