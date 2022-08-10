نعي العميد الركن المتقاعد ماجد حماده

الأربعاء, 10 آب 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ماجد حماده، الذي توفي بتاريخ 10/8/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 01/07/1934- غريفه - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 01/10/1954، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 30/09/1958، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 01/01/1986.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11/08/2022 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بيت الضيعة - غريفة، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00.

تُقبل التعازي من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 14.00 في بيت الضيعة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: