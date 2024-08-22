نعي العميد الركن المتقاعد مارون معوض

الخميس, 22 آب 2024

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد مارون معوض، الذي توفي بتاريخ 22 /8 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 /3 /1945- زغرتا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1966، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /1997.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 24 /8 /2024 الساعة 13.00 من مستشفى سيدة زغرتا إلى كنيسة مار جرجس - إهدن، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخ 24 /8 /2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية ساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 25 /8 /2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية ساعة 19.00 في كنيسة مار تقلا – الحازمية.