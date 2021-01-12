نعي العميد الركن المتقاعد محمد العجوز

السبت, 06 آذار 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد محمد العجوز، الذي توفي بتاريخ 5 / 3 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 19 / 2 / 1947 سوريا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1999.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 10.00 من مستشفى الجامعة الأميركية- بيروت إلى بلدة الباشورة، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

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