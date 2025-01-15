نعي العميد الركن المتقاعد محمد سعد الدين سعد

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد محمد سعد الدين سعد، الذي توفي بتاريخ 12 / 1 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 22 / 2 / 1937 برجا - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 1 / 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15 / 9 / 1961، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 7 / 1988.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 3 أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 14 / 1 / 2025 في مسجد الرحمة-برجا.

تُقبل التعازي بتاريخَ 15 / 1 / 2025 في قاعة الوالدَين – برجا وبتاريخ 16 / 1 / 2025 وفقًا للتالي: