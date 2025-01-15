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نعي العميد الركن المتقاعد محمد سعد الدين سعد
الأربعاء, 15 كانون الثاني 2025
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد محمد سعد الدين سعد، الذي توفي بتاريخ 12 / 1 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 22 / 2 / 1937 برجا - الشوف.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 1 / 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15 / 9 / 1961، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 7 / 1988.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله 3 أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 14 / 1 / 2025 في مسجد الرحمة-برجا.
تُقبل التعازي بتاريخَ 15 / 1 / 2025 في قاعة الوالدَين – برجا وبتاريخ 16 / 1 / 2025 وفقًا للتالي:
- لغاية صلاة العصر في قاعة الوالدَين – برجا.
- بعد صلاة العصر في قاعة الشيخ أحمد الزعرت – الديماس – برجا.