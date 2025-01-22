نعي العميد الركن المتقاعد محمد عدنان الخليل

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2025



تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد محمد عدنان الخليل، الذي توفي بتاريخ 21/1/2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 01 /07 /1934 حارة حريك - بعبدا

- تطوّع في الجيش بتاريخ 01 /10 /1954، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 20 /09 /1957، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 01 /07 /1984.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يقام المأتم بتاريخ 22 /1 /2025 الساعة 13.00 في جبانة الشياح.

تُقبل التعازي للنساء وللرجال قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 /1 /2025 في منزل المرحوم محمد علي سليم - ساحة الغبيري مقابل جامع الإمام المهدي وبتاريخ 24 /1 /2025 اعتبارًا من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في فندق الراديسون بلو – فردان Dunes Verdun أو عبر الإتصال بابنته السيّدة سندس على رقم الهاتف: 500441/ 71