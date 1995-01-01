نعي العميد الركن المتقاعد ميشال الخوري

الخميس, 05 تشرين الأول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ميشال الخوري، الذي توفي بتاريخ 5 / 10 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 2 / 8 / 1932 عمشيت - جبيل.

تطوّع في الجيش بتاريخ 16 / 10 / 1952، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 20 / 9 / 1955، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 1982.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله أربعة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 7 / 10 / 2023 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان-عمشيت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 19.00 وبتاريخ 8 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون المذكورة أعلاه وبتاريخ 9 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.