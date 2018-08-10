نعي العميد الركن المتقاعد نبيل أبو خالد

الأربعاء, 12 أيلول 2018

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد نبيل أبو خالد، الذي توفي بتاريخ 12 / 9 / 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 12 / 2 / 1956 ـــ القبة ـــ طرابلس.

تطوّع في الجيش بتاريخ 12/6/1978، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1 / 1 / 2007.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله ولدان



يُنقل الجثمان بتاريخ 13 / 9 / 2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مارتقلا ــــ كفرقطرة ــــ الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة مارتقلا ـــ كفرقطرة وبتاريخي 14 و15 / 9 / 2018 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع ـــ سامي الصلح ـــ بدارو وبتاريخ 16 / 9 / 2018 اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مارتقلا – كفرقطرة.