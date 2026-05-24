نعي العميد الركن المتقاعد يوسف الطحان

الأحد, 24 أيار 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد يوسف الطحان (690038)، الذي توفي يوم الجمعة بتاريخ 22 /5 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /7 /1943 رأس بعلبك - بعلبك.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1966، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /7 /1995.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 27 /5 /2026 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو – بيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۰۰ وبعد ذلك ينقل الجثمان إلى كنيسة السيدة - رأس بعلبك - بعلبك ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 11.00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو – بيروت وبعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك رأس بعلبك، ويوم الخميس بتاريخ 28 /5 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو – بيروت، ويوم الجمعة بتاريخ 29 /5 /2026 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسة تريز – المنصورية، أو عبر الاتصال بابنه المحامي إدغار الطحان على رقم الهاتف: 750730/ 76.