نعي العميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس

الخميس, 05 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس، الذي توفي بتاريخ 5 /3 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 4 /3 /1954 العاقورة - جبيل.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2003.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

يقام المأتم بتاريخ 6 /3 /2026 الساعة 14.00 في كنيسة مار ماما حبوب – جبيل ويوارى الثرى في مقابر العائلة في بلدة العاقورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار ماما حبوب – جبيل، وبتاريخ 7 /3 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة الصعود – الضبيه ويلي ذلك قداس المرافقة الساعة 18.00، كما تقبل التعازي عبر الاتصال بابنَي الفقيد على الرقمين الآتيين:

السيد شربل: 03/828386.

السيد شادي: 03/833838.