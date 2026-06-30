نعي العميد الركن المهندس الطيار المتقاعد أمين ناصر الدين

الثلاثاء, 30 حزيران 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المهندس الطيار المتقاعد أمين ناصر الدين (550001)، الذي توفي يوم الإثنين بتاريخ 29 / 6 / 2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 7 / 1929 بعورته - عاليه.

تطوّع في الجيش بتاريخ 16 / 10 / 1952، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 6 / 1955، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 1979.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 1 / 7 / 2026 الساعة 8,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى قاعة مجلس تربة الدروز - دار الطائفة الدرزية - فردان - بيروت حيث يُقام المأتم الساعة 12,00.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 15,00، ويوم الخميس بتاريخ 2 / 7 / 2026 ابتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في قاعة المجلس المذكورة، أو عبر الاتصال على الأرقام الآتية:

-ابنه سليم: 33680522063+ (عبر تطبيق واتساب فقط).

-ابنته لينا: 263799/ 03.

-ابنته مايا: 447990305152+ (عبر تطبيق واتساب فقط).

-شقيقه أسامة: 750920/ 03.