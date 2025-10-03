نعي العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني

الجمعة, 03 تشرين الأول 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني، الذي توفي بتاريخ 1 / 10 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 7 / 6 / 1957 الكحالة – عاليه.

تطوّع في الجيش بتاريخ 17 / 7 / 1983، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 17 / 7 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 2 / 5 / 2009.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ 4 / 10 / 2025 الساعة 15.00 في كنيسة مار أنطونيوس - الكحالة.

تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ 4 / 10 / 2025 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 ويوم الأحد بتاريخ 5 / 10 / 2025 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس – الكحالة.