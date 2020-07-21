نعي العميد الطبيب المتقاعد مصطفى الرفاعي

الأحد, 04 تشرين الأول 2020

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الطبيب المتقاعد مصطفى الرفاعي، الذي توفي بتاريخ 4 / 10 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 7 / 1934 بعلبك.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 5 / 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 1 / 1960، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1986.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ثلاثة أولاد.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 10/ 2020 بعد صلاة العصر الساعة 16.30، من منزل ابن أخيه النائب السابق الدكتور كامل الرفاعي إلى جبانة بلدة بعلبك.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة بعلبك ــــ رأس العين قرب منزل المفتي خليل شقير.