نعي العميد القيم المتقاعد منالوا القاري

الاثنين, 18 شباط 2019

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد القيم المتقاعد منالوا القاري، الذي توفي بتاريخ 17 / 2 /2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 20/ 10/1937- رأس مسقا الشمالية/ الكورة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 7 / 10 /1957، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 /1986.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /4/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 /2019 الساعة 9.15 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس –(مار نقولا) - الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ثم تقام صلاة في كنيسة القديسة بربارة الكائنة في بلدة رأس مسقا – الكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس –(مار نقولا)- الأشرفية وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسة بربارة – رأس مسقا- الكورة، وبتاريخي 20و21 / 2 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس.