نعي العميد المتقاعد أنطوان أبو رجيلي

الخميس, 07 كانون الأول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد أنطوان أبو رجيلي، الذي توفي بتاريخ 6 /12 /2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5 /7 /1953 عين الرمانة - بعبدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 3 /2 /1998.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 /12 /2023 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الأرمن الكاثوليك – وسط بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة قيتولي – الجنوب.

تُقبل التعازي بتاريخ 10 /12 /2023 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية 18.00 وبتاريخ 11 /12 /2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بإبنه السيد جاد أبو رجيلي على رقم الهاتف: 982962 /71.