نعي العميد المتقاعد انطوان استانبولي

الثلاثاء, 14 تشرين الأول 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد انطوان استانبولي، الذي توفي يوم الإثنين بتاريخ 13 /10 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 16 /8 /1960 الحدث - بعبدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22/9/1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /11 /1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /7 /2013.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية ومهمات في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 15 /10 /2025 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الصعود الإلهي - كفرحباب، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 19.00، ويوم الخميس بتاريخ 16 /10 /2025 اعتبارًا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.