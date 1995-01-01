نعي العميد المتقاعد بسام داوود

الاثنين, 02 أيلول 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد بسام داوود الذي توفي بتاريخ 1 /9 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 7 /12 /1954 حلوة - راشيا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12/6/1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2007.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 3 /9 /2024 الساعة 7.00 من مستشفى سان شارل إلى بلدته حلوة – راشيا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخَي 4 و5 /9 /2024 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في دارة العائلة – حلوة – راشيا وبتاريخ 9 /9 /2024 اعتبارًا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار الطائفة الدرزية – بيروت، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف:

• ابنه السيد جاد: 805500/ 70

• شقيقه السيد عماد: 694744/ 03