نعي العميد المتقاعد بسام عبدالله

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد بسام عبدالله (860296)، والد كل من النقيب ديب عبدالله من القوات الجوية والملازم الأول البحري عصام عبدالله من القوات البحرية، الذي توفي يوم الأحد بتاريخ 26 /4 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد: 4 /4 /1962 شحيم – الشوف.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 21 /12 /1981، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2015.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

- متأهل 3 أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الاثنين بتاريخ 27 /4 /2026 الساعة 12.00 من الجمعية الاجتماعية شحيم - الشوف (قرب النادي الثقافي) إلى مسجد محي الدين بدر - شحيم، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة جبل سويد.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخَي 28و29 /4 /2026 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في خلية مسجد أبي بكر الصدّيق - شحيم، ويوم الخميس بتاريخ 30 /4 /2026 ابتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الرحمن الضم والفرز - طرابلس، أو عبر الاتصال على الرقمَين الآتيين:

- النقيب ديب عبدالله 699609/ 71.

- الملازم الأول البحري عصام عبدالله 023007/ 03.