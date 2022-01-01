نعي العميد المتقاعد جوزف خوري

الأربعاء, 14 شباط 2024

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد جوزف خوري، الذي توفي بتاريخ 12 / 2 / 2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 7 / 1937- زغرتا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 7 / 10 / 1957، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 16 / 9 / 1960، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1988.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14 / 2 / 2024 الساعة 14.45 من مركز الشمال الإستشفائي – زغرتا إلى كنيسة مار يوسف حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 15 / 2 / 2024 اعتبارًا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بإبن شقيقة العميد المتقاعد جوزف خوري على أحد رقمي الهاتف: 029029/ 70 – 346117/ 03.