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نعي العميد المتقاعد طلال بو زيد
الجمعة, 14 آذار 2025
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد طلال بو زيد، الذي توفي بتاريخ 14/ 3/ 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 21/ 3/ 1953 أبلح - زحلة
- تطوّع في الجيش بتاريخ 14/ 10/ 1974
- ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 20/ 3/ 2009.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله 4 أولاد.
يُقام المأتم بتاريخ 15/ 3/ 2025 الساعة 13.00 من منزل الفقيد الكائن في أبلح ويوراى الثرى في جبانة بلدة النبي أيلا الساعة 14.00.
تُقبل التعازي بتاريخي 15 و16/ 3/ 2025 في منزل الفقيد الكائن في أبلح.