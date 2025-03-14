نعي العميد المتقاعد طلال بو زيد

الجمعة, 14 آذار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد طلال بو زيد، الذي توفي بتاريخ 14/ 3/ 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 21/ 3/ 1953 أبلح - زحلة

- تطوّع في الجيش بتاريخ 14/ 10/ 1974

- ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 20/ 3/ 2009.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

يُقام المأتم بتاريخ 15/ 3/ 2025 الساعة 13.00 من منزل الفقيد الكائن في أبلح ويوراى الثرى في جبانة بلدة النبي أيلا الساعة 14.00.

تُقبل التعازي بتاريخي 15 و16/ 3/ 2025 في منزل الفقيد الكائن في أبلح.