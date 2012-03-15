نعي العميد المتقاعد طوني النجار

الأربعاء, 24 آذار 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد طوني النجار، الذي توفي بتاريخ 23 / 3 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 18 / 9 /1956 - زحلة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 /1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 11 /1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 15/3/2012.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل/ 1 .

يُنقل الجثمان بتاريخ 24 / 3 /2021 الساعة 14.00 من مستشفى الياس الهراوي ــــ زحلة إلى كنيسة مار أنطونيوس الكبير حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00، ويُوارى الثرى في مدافن المعالفة -زحلة.



تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- زوجته مارسيل: 548446 /03

- إبنته المهندسة ليلى: 128523 /79