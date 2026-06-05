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نعي العميد المتقاعد عبد الله بحليس
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد عبد الله بحليس (750056)، الذي توفي يوم الخميس بتاريخ 4 /6 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 16 /1 /1950 طرابلس.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 13 /11 /1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من 1 /1 /2004.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولد واحد.
يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ 6 /6 /2026 الساعة 13.30 إلى الكنيسة الإنجيلية الوطنية - منيارة - عكار، حيث يُقام المأتم الساعة 16.00.
تُقبل التعازي بالتاريخ ذاته قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ 7 /6 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة الإنجيلية الوطنية – طرابلس.