نعي العميد المتقاعد علي عساف

الثلاثاء, 20 أيار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد علي عساف، الذي توفي يوم الإثنين بتاريخ 19 /5 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 /7 /1959 بوداي - بعلبك.

تطوّع في الجيش بتاريخ 31 /12 /1981، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 5 /4 /2012.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

متأهل وله 5 أولاد.

ينقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ 20 /5/ 2025 الساعة 14.30 من مستشفى دار الأمل - بعلبك إلى منزل العائلة الكائن في دورس، ومن ثم إلى جبانة الشهداء – بعلبك قرب مسجد الإمام علي، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويُوارى الثرى في الجبانة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في دورس – بعلبك، أو عبر الاتصال بابن الفقيد على الرقم: 069999/ 71.