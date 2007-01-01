نعي العميد المتقاعد فؤاد الطويل

الجمعة, 05 نيسان 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فؤاد الطويل، الذي توفي بتاريخ 27 /3 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 15 /5 /1953 – جزين.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /6 /1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /7 /2007.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله /4/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 7 /4 /2024 الساعة 09.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون- مزرعة يشوع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00 ثم ينقل إلى مسقط رأسه الحمصية- جزين.

تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.30 وبتاريخ 8 /4 /2024 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة.