نعي العميد المتقاعد فريد حبيب

الخميس, 24 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فريد حبيب، الذي توفي بتاريخ 23 /10 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 12 /6 /1954 عين حرشه - راشيا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /6 /1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2007.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 25 /10 /2024 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازميه،حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – عين حرشه.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 /10 /2024 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار ميخايل – عين حرشه وبتاريخ 27 /10 /2024 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القيامة – الحازميه.