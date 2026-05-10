نعي العميد المتقاعد مصطفى البركي

الأحد, 10 أيار 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد مصطفى البركي (760107)، الذي توفي يوم الجمعة بتاريخ 9 /5 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 15 /9 /1951 الكشك - صيدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من 3 /4 /2006.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

نُقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ 2026/5/10 الساعة 14.00 من مستشفى قصب - بلدة الهلالية - صيدا إلى منزله الكائن في البلدة المذكورة (شارع المفتي - بناية صالح) ومن ثمّ إلى مدافن سيروب - صيدا حيث أُقيم المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 وووري الثرى فيها.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزله المذكور ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي 11 و2026/5/12 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار رعاية اليتيم - صيدا، أو عبر الاتصال بزوجته السيدة وفاء سعد المصري على رقم الهاتف: 70/068940.