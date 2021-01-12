نعي العميد المتقاعد ميشال الأشقر

الجمعة, 09 نيسان 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ميشال الأشقر، الذي توفي في المهجر بتاريخ 4 / 4 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 24 /10 / 1950 بمريم- بعبدا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 13/11/1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 2 / 3 / 2006.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 3 أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 6 / 4 / 2021 في الولايات المتحدة الأميركية، ويقام قداس وجناز بتاريخ 10 / 4 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مار تقلا- بمريم.

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