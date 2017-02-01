نعي العميد المتقاعد ميشال يوسف

السبت, 01 شباط 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ميشال يوسف، الذي توفي بتاريخ 1 /2 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /7 / 1954ـــ الحازمية/ بعبدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 6 /12 / 1978، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 25 /6 / 2010.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /4/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 2 /2 / 2020 الساعة 9.00 من مستشفى سيدة المعونات- جبيل إلى صالون كنيسة مار ريشا ممنع ـــ عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة مار ريشا ممنع - عكار، وبتاريخ 3 /2 / 2020 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الوردية – ذوق مصبح، وبتاريخ 4 /2 / 2020 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة السيدة – شكا.