نعي العميد المتقاعد نبيل حماده

الجمعة, 20 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد نبيل حماده (830554)، الذي توفي بتاريخ 19 / 3 / 2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 5 / 6 / 1957 أبلح - زحلة.

تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 / 1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 11 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 5 / 4 / 2012.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 4 أولاد.

نُقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ 20 / 3 / 2026 الساعة ٨.٠٠ من مستشفى عين وزين إلى بلدته بعقلين - الشوف ويُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ في بيت البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في بيت بعقلين، ويومي السبت والأحد بتاريخي 21 و22 / 3 / 2026 ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة الاجتماعات - بيت بعقلين وباقي أيام الأسبوع القادم في منزله الكائن في حي كفرحصيد - بعقلين.