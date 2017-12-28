نعي العميد المتقاعد نعيم فرح

الجمعة, 19 كانون الثاني 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد نعيم فرح، الذي توفي بتاريخ 19/ 1/ 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 6/ 10/ 1933 - كوسبا - الكورة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1956، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1986.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 21/ 1/ 2018 الساعة 11.00 من مستشفى سيدة لبنان – جونيه إلى كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس – كفرحباب – غزير، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة كوسبا - الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و23/ 1/ 2018 إعتباراً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.