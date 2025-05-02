نعي العميد المتقاعد وديع الغفري

الجمعة, 02 أيار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد وديع الغفري، الذي توفي بتاريخ 2/5/2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 2/7/1959 حي الموارنة – صور.

تطوّع في الجيش بتاريخ 12/6/1978.

تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1/1/2007.

حائز عدة أوسمة منها: الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، بالإضافة إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان بتاريخ 3/5/2025 الساعة 10.00 من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة القديسة تريزا – الفياضية حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة – الفنار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخَي 4 و5/5/2025 ابتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – الحازمية.