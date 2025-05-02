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نعي العميد المتقاعد وديع الغفري
الجمعة, 02 أيار 2025
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد وديع الغفري، الذي توفي بتاريخ 2/5/2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 2/7/1959 حي الموارنة – صور.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 12/6/1978.
- تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1/1/2007.
- حائز عدة أوسمة منها: الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، بالإضافة إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولد واحد.
ينقل الجثمان بتاريخ 3/5/2025 الساعة 10.00 من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة القديسة تريزا – الفياضية حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة – الفنار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخَي 4 و5/5/2025 ابتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – الحازمية.