نعي العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف

الاثنين, 08 حزيران 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف (620014)، الذي توفي يوم الأحد بتاريخ 7 /6 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 25 /3 /1940 زحلة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 /10 /1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 /9 /1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1990.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ 9 /6 /2026 الساعة 12.00 من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس في منطقة نيو مار تقلا – الحازمية – بعبدا، حيث يُقام المأتم الساعة 15.00، ثم يُنقل الجثمان إلى مدافن العائلة في الشياح – بعبدا ويوارى الثرى.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00، ويوم الأربعاء بتاريخ 10 /6 /2026 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجة الفقيد على رقم الهاتف: 03/174020.