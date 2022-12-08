نعي العميد المهندس جورج متى

الجمعة, 09 كانون الأول 2022

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد المهندس في الخدمة الفعلية جورج متى، الذي توفي بتاريخ 8/12/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 03/03/1965- حصرون - بشري.

تطوّع في الجيش بتاريخ 23/04/1992، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 23/04/1992، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 01/07/2019.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 12 / 2022 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة حنة – حصرون- قضاء بشري، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بتاريخ 10 / 12 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11/12/2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يوسف – ضهر العين – الكورة.