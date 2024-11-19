نعي اللواء المهندس المتقاعد علي مكه

الثلاثاء, 19 تشرين الثاني 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، اللواء المهندس المتقاعد علي مكه، الذي توفي بتاريخ 17 /11 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 15 /9 /1943 حبوش - النبطية.

- تطوّع في الجيش برتبة ملازم اختصاص بتاريخ 1 /11 /1968، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارًا من 10 /2 /2000.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 20 /11 /2024 الساعة 9:00 من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى بلدة حبوش - النبطية، حيث يقام المأتم ويُوارى الثرى الساعة 11:00 في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخ 21 /11 /2024 اعتبارًا من الساعة 14:00 ولغاية الساعة 18:00 في فردان (Dune)، أو عبر الاتصال بعائلة الفقيد على أحد رقمي الهاتف:

- 828293/ 03

- 683468/ 03