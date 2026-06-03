نعي المجند الشهيد الممددة خدماته عمر خضر

الأربعاء, 03 حزيران 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند (مددت خدماته) عمر خضر الذي استشهد بتاريخ 3 /6 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت.



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 21 /07 /2003 الكواشرة – عكار.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 2026/6/4 الساعة 10.00 من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الكواشرة - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة (قرب مسجد الكواشرة الشرقي).

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي 5 و2026/6/6 في قاعة المجلس الشرعي - الكواشرة.