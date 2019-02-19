نعي المجند الشهيد الممددة خدماته محمد عقل الأشقر

الأحد, 10 آذار 2019

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته محمد عقل الأشقر الذي استشهد بتاريخه متأثراً بجراح كان قد أصيب بها في أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن في مدينة بعلبك بتاريخ 30 / 11 /2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 21 / 6 /1993 حكر الشيخ طابا – عكار.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 22 / 2 /2015.

- حائز تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش عدّة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11 / 3 /2019 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة عين الذهب - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في عكار – عين الذهب – المباركية الطابق الأول.