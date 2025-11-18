نعي المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر

الثلاثاء, 18 تشرين الثاني 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر اللذين استشهدا بتاریخ 18 /11 /2025 نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

 

• المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي.
- من مواليد 10 /1 /1981 القلعة - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 3 /11 /2000.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله 3 أولاد.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).    

 

• العريف الشهيد علي حيدر.
- من مواليد 24 /10 /1993 معربون - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدان.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

