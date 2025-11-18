- En
نعي المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر اللذين استشهدا بتاریخ 18 /11 /2025 نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:
• المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي.
- من مواليد 10 /1 /1981 القلعة - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 3 /11 /2000.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله 3 أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
• العريف الشهيد علي حيدر.
- من مواليد 24 /10 /1993 معربون - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدان.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).