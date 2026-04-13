نعي المعاون الأول الشهيد عباس حسن قاسم

الاثنين, 13 نيسان 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول عباس حسن قاسم الذي استشهد يوم الأحد بتاريخ 12 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ بتاريخ 8 /4 /2026 في بلدة شمسطار – بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 10 /8 /1984 شمسطار - بعلبك .

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ 13 /4 /2026 الساعة 10.00 من أمام مستشفى العبد الله - رياق إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في جبانتها.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

• شقيق الشهيد السيد نعمة حسن قاسم: 004718/ 03.

• شقيق الشهيد السيد عمّار حسن قاسم: 952362/ 03.