نعي النائب السابق اللواء الركن المتقاعد أنطوان سعد

الاثنين, 03 آذار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه النائب السابق اللواء الركن المتقاعد أنطوان سعد، الذي توفي بتاريخ 3 /3 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5 /12 /1937 راشيا الميدان - راشيا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 7 /10 /1957، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 16 /9 /1960، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارًا من 1 /1 /1995.

- حائز عدة أوسمة منها: وسام الحرب، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، وسام الاستحقاق اللبناني درجة أولى، وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية ومهمات في الداخل والخارج.

- عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 5 /3 /2025 الساعة: 9.00 من مستشفى أوتيل ديو - بيروت إلى كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس – راشيا الوادي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة: 13.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة: 17.00 وبتاريخ 6 /3 /2025 اعتبارًا من الساعة: 11.00 لغاية الساعة: 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 7 /3 /2025 اعتبارًا من الساعة: 11.00 لغاية الساعة: 18.00 في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس – الأشرفية، أو عبر الاتصال بابن شقيق الفقيد السيد جو سعد على الرقم: 200203 /71.